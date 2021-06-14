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«المصري للدراسات الاقتصادية» يناقش غدا استفادة المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية

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«المصري للدراسات الاقتصادية» يناقش غدا استفادة المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية «المصري للدراسات الاقتصادية» يناقش غدا استفادة المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية

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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة على الإنترنت، بعنوان: «إلى أي مدى تستفيد المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية في ؟»، عبر تطبيق زووم، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

ويتحدث في الندوة كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وشريف سامى استشارى أسواق مالية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، ونيفين الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة دلتاانسبير للاستثمار، ويرأسها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز وتديرها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالشركة.

وتناقش الندوة موضوعين هامين يتطلبا مزيد من النقاشات العامة، الأول يتعلق بالخدمات المالية وتنوعها ومدى إتاحتها ومدى إمكانية استفادة المنشآت بمختلف قطاعاتها من هذه الخدمات، أما الموضوع الثانى فيتعلق بالمشروعات الصغيرة، التي دائما ما يتم التعامل مع قضاياها ومشكلاتها في إطار أكثر شمولية يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يجعل المشروعات الصغيرة بمفردها تحصل على القدر الأقل من الاهتمام.

المصرى اليوم

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