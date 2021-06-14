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فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة بني سويف 4 ساعات لمدة 3 أيام

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فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة بني سويف 4 ساعات لمدة 3 أيام فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة بني سويف 4 ساعات لمدة 3 أيام

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً، على مدار 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 15، 16 و17 يونيو الجاري على الترتيب) وذلك لعمل الصيانة الدورية بالشبكة.

وطبقا لبيان القطاع، سيتم فصل الكهرباء عن مناطق ( كورنيش النيل، النادي الرياضى ،النادي الاجتماعي، نادى الشرطة، الصالة المغطاة، الاستاد الرياضى، برج الروضة، شارع صفية زغلول، مدرسة الست الغمراوية، برج الشيماء، برج الهدى، الثانوية بنات)، وذلك بحسب المواعيد والأيام المذكورة عاليه.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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