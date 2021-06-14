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نائبة تعلن الحصول على جهاز أشعة مقطعية للكشف عن كورونا

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نائبة تعلن الحصول على جهاز أشعة مقطعية للكشف عن كورونا نائبة تعلن الحصول على جهاز أشعة مقطعية للكشف عن كورونا

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قالت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، انها حصلت على الموافقة بشأن توريد جهاز «ct» اشعة مقطعية كالية للكشف عن الاعراض المبكرة لفيرس كورونا، حيث أن هذا الجهاز أداة تشخيصية مهمة للكشف عن فيرس كورونا، حيث يوصي الأطباء بإجراء فحوصات التصوير المقطعي الإلزامي لمرضى الفيروس لمساعدتهم في خيارات العلاج المبكرة .

وأردفت عضو مجلس النواب أن مستشفي الصدر بالمنصورة بلا أي اجهزة مقطعية على الاطلاق، هذا اول جهاز يتم تركيبه بالمستشفي، وبالفعل هو الان قيد التوريد وسيتم واضافت النائبة أن هذا الجهاز من أحدث الأجهزة ووفق للمعايير الدولية، ويعتبر نقلة في عالم الكشف عن الفيروسات لاسيما فيرس كورونا، ووجوده بمستشفي الصدر بالمنصورة يخدم على الآلاف من المصابين.

المصرى اليوم

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