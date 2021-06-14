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وزير التجارة السعودي: المملكة ستكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات

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وزير التجارة السعودي: المملكة ستكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات وزير التجارة السعودي: المملكة ستكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات

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أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي قوة العلاقات التي تربط والسعودية، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على كافة الأصعدة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال ترأسه ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة في مصررالعربية لاجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية المشتركة التي تستضيفها القاهرة.

وأوضح القصبي أن انعقاد اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين المصري والسعودي، مشيرا إلى ان اجتماعات اللجنة تمثل احدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يُعنى بها الجانب المصري والسعودي وتستهدف اعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون فيما بعد زوال أزمة .

وأضاف أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وهو ما يتجلي في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى ان هذه الارقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادية التي تتمتع بها مصر حيث شهدت الفترة الماضية ازالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.

ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى ان بلاده تتطلع إلى ان تكون الشريك التجاري الاول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

المصرى اليوم

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