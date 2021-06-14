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تبطين 90 % من ترع فالطود جنوبي الأقصر 

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تبطين 90 % من ترع فالطود جنوبي الأقصر  تبطين 90 % من ترع فالطود جنوبي الأقصر 

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قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمركز لأعمال تبطين ترعة السلامية البحرية وأعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة الطود القديمة.

وبدأت جولة رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة ألاعمال الجارية لتبطين ترعة السلامية البحرية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بطول 9000 متر، حيث أوضح سعدي حسين مدني مسؤول هندسة ري الأقصر بالطود أنه تم تنفيذ 90 % من نسب التنفيذ بالترعة بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر.

كما تابع رزق أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة الطود القديمة، حيث تتم أعمال حفر شبكات خطوط الانحدار الرئيسية بقطر 500 مللي بطول 700 متر طولي تقريبا والتي يتم تجميع مياه الخطوط الفرعية إلى الخطوط الرئيسية وإجراء ربطها بمحطة حسين حسن بمدينة الطود.

المصرى اليوم

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