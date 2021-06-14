للتعريف بخدمة إقامة الدعاوى عن بُعد.. «العدل» تلتقي بعض مكاتب المحامين

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عقدت وزارة العدل، الإثنين، لقاءً مع ممثلي ومديري 15 مكتباً للمحاماة، للتعريف بخدمة «إقامة الدعاوى المدنية عن بعد»، في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتوسع في مجال التحول الرقمي في القطاع القضائي.

وتم خلال اللقاء استعراض أحدث الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، وكيفية استفادة مكاتب المحاماة من هذه الخدمات، بهدف اختصار الوقت وتجنب بطء الإجراءات لتلبية احتياجات المتعاملين معها.

كما شهد اللقاء مناقشات بين مساعد الوزير للتطوير التقني بوزارة العدل المستشار طارق كامل، وممثلي مكاتب المحاماة، بشأن آلية رفع الدعاوى المدنية عن بعد، وإبداء الملاحظات بشأن تطويرها.

وتم الاتفاق على فتح قناة اتصال دائمة بين إدارة التطوير التقني بالوزارة والمحامين، في إطار التعاون المشترك لتطوير المنظومة القضائية، والنهوض بها إلى أفضل المستويات.