رسالة دكتوراة عن تلوث بحيرة البرلس

حصل الباحث أحمد فوده، المدير العام بمديرية تعليم كفر الشيخ على درجة الدكتوراه في العلوم في الجيولوجيا التطبيقيه من كلية العلوم جامعة الاسكندريه، حيث تم مناقشة البحث والرساله بقاعة قسم الجيولوجيا بعلوم الإسكندرية بمحرم بك، وكانت ا لرسالة بعنوان التأثيرات البيئية للعناصر الثقيلة على رواسب بحيرة البرلس- مص.

Environmental Impacts of Heavy Metals in sediments of Lake Burullus، Egypt.

وتم مناقشة رسالة الدكتوراه تحت اشراف;

الدكتور ثروت احمد عبدالفتاح استاذ الجيوفبزياء بعلوم الإسكندرية

الدكتور محمد اسماعيل عبده استاذ الحفريات الدقيقة قسم العلوم البيئيه بعلوم الاسكندريه رئيس جامعة مطروح سابقا

الدكتور علاء مصطفى رمضان استاذ الجيوكيمياء العضوية قسم العلوم البيئيه بعلوم الإسكندرية ونائب رئيس جامعة الإسكندرية سابقا وجامعة فاروس حاليا

الدكتور علاء محمد كامل سالم استاذ الجيولوجيا الرسوببة والترسيب وعميد كلية العلوم بكفر الشيخ السابق

كما تكونت لجنة التحكيم من ;

الدكتور نبيل على عبدالحافظ استاذ الجيوكيمياء والرسوبيات كلية العلوم جامعة الأزهر محكما خارجيا محليا

الدكتور زونجيان شن استاذ الجيومورفولوجيا.

وكشف الباحث في رسالته أن بحيرة البرلس تعاني من التلوث بسبب صرف مخلفات مصرف كوتشينر بها وهو أكبر مصدر تلوث بيئي بالشرق الأوسط، وطالب في بحثه بتطهير البحيره والقضاء على البوص بها حتي لا يتسبب في تغيير خواص المياه بالبحيره.

ومن الجدير بالذكر أن الباحث أحمد فوده ،مدير عام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ.

وقال الباحث أن الهدف من الدراسة والمتمثل بدراسة الآثار البيئية لتوزيع المعادن الثقيلة في رواسب بحيرة البرلس، من الناحيتين المكانية والزمانية، وهذا العمل يعتبر مكمل للعديد من الدراسات التي تهدف إلى اكتشاف مصادر التلوث لتحسين الحالة البيئية لبحيرة البرلس إحدى بحيرات دلتا النيل الساحلية .

خطوات الرسالة على النحو التالي:-

1. فحص التركيز والنقل الزماني والمكاني للمعادن الثقيلة في رواسب بحيرة البرلس، وذلك باستخدام قياسات دقيقة لجميع أنواع المعادن الثقيلة .

2. تحديد التغيرات في البحيرة باستخدام النتائج الجيوكيميائية للحصول على مستوى عالٍ من فهم الحالة البيئية.

3. استخدام النظائر المشعة 210Pb و137Cs لحساب معدل الترسيب، ولتقييم التأثير البيئي للتلوث بالمعادن الثقيلة على النظام البيئي.

4. فحص الفورامينيفرا لتقييم تأثير ملوثات المعادن الثقيلة على مجتمع الفورامينيفرا، ولإظهار التغيرات الزمنية والمكانية .

بعض التوصيات الهامه الوارده بالرسالة لتقليل نسبة التلوث ببحيرة البرلس....

على الرغم من أن تلوث بحيرة البرلس ليس كبيرًا، فقد حاولت هذه الدراسة تقديم بعض الحلول والتوصيات للتحسين والإدارة المستقبلية لبيئة بحيرة البرلس مثل المراقبة المستمرة للمعادن الثقيلة في البحيرة للحفاظ عليها آمنة بالإضافة إلى توفير الوعي للمجتمع حول أهمية البحيرات ويوصى بشدة بالمقترحات والتدابير الرئيسية التالية لتحسين بحيرة البرلس وحفظها وإدارتها من أجل زيادة فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر:

١. معالجة مياه الصرف الصحي قبل إلقائها في البحيرة .

٢. استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بأقل ما يمكن حيث أنها تمثل أحد الملوثات الكيميائية للمحاصيل الزراعية .

٣. تطهير وتجديد مياه البحيرة بمياه البحر من خلال البوغاز شرقاً ومن خلال قناة برمبال غرباً .

٤. متابعة التغيرات المناخية حيث أنها تؤثر على ارتفاع مياه البحار والتى بدورها تؤثر على البحيرات المتصلة بها .

٥. يجب تشجيع الصناعات منخفضة النفايات في منطقة بحيرة البرلس.

٦. نتيجة لزيادة عدد السكان وبعد بناء السد العالي في أسوان في عام 1964 لم تعد الدلتا تتلقى إمدادات سنوية من الرواسب القادمة من المنبع وزادت الأنشطة الصناعية والزراعية بسرعة كبيرة في منطقة الدلتا وتسببت في مخاطر بيئية خطيرة حولت بحيرة البرلس إلى حوض ضخم يتم فيه تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي دون أي علاجات.

٧. عمل جلسات توعية جماهيرية لبيان أهمية بحيرة البرلس في عملية صيد الأسماك وإنتاج الملح الصحى .

٨. استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية لبييان التغيرات في مساحة البحيرة .

٩. اثبتت التحاليل الجيوكيميائية أن عنصرى الكادميوم والرصاص الملوث السائد في رواسب بحيرة البرلس بسبب إلقاء النفايات الزراعية بالبحيرة .

١٠. وضع خطط لحماية مصرف كوتشنر (مصرف الغربية الرئيسي) احد اكبر المصارف الملوثة بمصر ومعالجة مياه الصرف لوقف التلوث.