«جوجل» تمنح «اكتشف الإسكندرية» 4.5 درجة من 5 في أول تطبيق للسائحين (صور)

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قال محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الاسكندرية، أن التطبيق الإلكتروني السياحى «اكتشف الإسكندرية» Discover Alex، الذي أطلقته المحافظة على متجر بلاى، حصل على 4.5 درجة من 5 بتقييم جوجل المتخصص في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وذلك في أول تطبيق فعلى للابليكيشن.

وأوضح «سعد»، لـ«المصرى اليوم»، أن الفنانة السكندرية بدرية طلبة، أشادت بالتطبيق وأبدت إعجابها الشديد به، مشيرا إلى أنها طلبت منه في اتصال هاتفى معه ادراج مواعيد العروض المسرحية والفنية على التطبيق ليكون متاحا للجميع، لاسيما في ظل التعاون الموجود بين مسرحها والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى.

وأشار إلى أن التطبيق لاقى نجاح كبير من جانب المصريين والعرب وبالتالي حصوله على درجة 4.5 من 5 بحسب تقييم جوجل العالمية يعنى أننا نسير في الطريق الصحيح، خاصة وأن التقييم مبنى على آراء المستخدمين للتطبيق من السائحين المصريين والعرب والاجانب، وذلك استنادا للمعلومات والبيانات المتاحة على التطبيق والتى تخص المواقع السياحية والثقافية والأثرية والفنادق والمسارح ودور العرض، مشيرا إلى أن الهيئة راعت في التطبيق ان يكون ملماً بكافة المعلومات التي يحتاجها السائح وخريطة توجيه السائح (الدليل).

وكشف «سعد» عن تفعيل التطبيق بكليات ومعاهد السياحة والفنادق على مستوى جامعتى الإسكندرية والقاهرة، كنوع من تدريب الطلبة على التطبيق ورصد انطباعات وآراء الطلاب في التطبيق.

ولفت إلى أن محافظة الاسكندرية دشنت التطبيق ليكون متاحا لأي سائح مصرى أو اجنبى الدخول عليه للتعرف على المعالم الأثرية والسياحية والدينية في الاسكندرية بمجرد الضغط على الرابط الخاص بالتطبيق ويمكن تنزيلة على الموبايل من المتجر play من هنا https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itap.alex.

وقال أن التطبيق متاح بـ7 لغات هي (اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية)،ويحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية والفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن.

"جوجل" يمنح "اكتشف الاسكندرية" 4.5 درجة من 5 فى أول تطبيق للسائحين .. وتفعيله لطلاب السياحة والفنادق (صور)

"جوجل" يمنح "اكتشف الاسكندرية" 4.5 درجة من 5 فى أول تطبيق للسائحين .. وتفعيله لطلاب السياحة والفنادق (صور)

"جوجل" يمنح "اكتشف الاسكندرية" 4.5 درجة من 5 فى أول تطبيق للسائحين .. وتفعيله لطلاب السياحة والفنادق (صور)

"جوجل" يمنح "اكتشف الاسكندرية" 4.5 درجة من 5 فى أول تطبيق للسائحين .. وتفعيله لطلاب السياحة والفنادق (صور)

"جوجل" يمنح "اكتشف الاسكندرية" 4.5 درجة من 5 فى أول تطبيق للسائحين .. وتفعيله لطلاب السياحة والفنادق (صور)