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محافظ مطروح يزور الأردن لبحث تنمية الثروة الحيوانية

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محافظ مطروح يزور الأردن لبحث تنمية الثروة الحيوانية محافظ مطروح يزور الأردن لبحث تنمية الثروة الحيوانية

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غادر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، المحافظة متوجهًا إلى المملكة الأدرنية الهاشمية، في زيارة تستغرق 4 أيام، لحضور مؤتمر حول تنمية المراعى والثروة الحيوانية بمطروح.

رافق المحافظ المهندس حسين السنينى مديرتنمية القرية، وعدد من أهالي مطروح من المزارعين والمربين للثروة الحيوانية والباحثين في مجال الثروة الحيوانية بمطروح، إلى العاصمة عمان، واستقبله بمطار علياء الدولي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعه إقليم غرب آسيا، والملحق العسكري بعمان.

وفور وصوله لفندق الإقامة كان في مقدمه مستقبليه الدكتور نبيل مصاروه، وزير البيئة الأردني، والشركاء في تنفيذ مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي والذى يهدف إلى توفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الأردن وجمهوريه العربية وتحفيز التوسع في هذا النهج على الصعيدين الإقليمي والدولي .

المصرى اليوم

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