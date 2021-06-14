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ناشدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، السيدات بسرعة التسجيل على المنصة الرسمية التي خصصتها الحكومة للمواطنين لتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة منال العبسي، أن المرأة المصرية تمثل عنصر أساسي داخل كل أسرة، وحصولها على اللقاح يعطي فرصة أكبر لباقي الأسرة من عدم العدوى بهذا الفيروس، الأمر الذي يتطلب من جميع السيدات المشاركة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، في بيان لها، أن حصول المواطنين على لقاح كورونا يحصنهم من خطر الإصابة بالفيروس، ومن ثم يقلل من معدلات الإصابة اليومية، ويضمن المرور من تلك المحنة بسلام.

وناشدت جموع النساء بالمبادرة بالتسجيل، والذهاب للمراكز الطبية التي تم الإعلان عنها في كل محافظة للتسجيل للحصول على اللقاح، وزيادة الوعي بخطورة تلك المرحلة، وضرورة المشاركة في الحصول على اللقاح حفاظا على الأسر .

ولفتت العبسي، أن المرأة المصرية يجب ألا يقل دورها عن الرجل في تلك المحنة، وضرورة إثبات تحملها لخطورة الموقف فهي دائما الجندي الذي يقف في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن.