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مدرب دجلة: لن نمانع انتقال عبد العاطي ومرعي للزمالك

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مدرب دجلة: لن نمانع انتقال عبد العاطي ومرعي للزمالك مدرب دجلة: لن نمانع انتقال عبد العاطي ومرعي للزمالك

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كشف محمد عبد الواحد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة دخول نادي في مفاوضات، لضم لاعب خط الوسط محمد عبد العاطي والمدافع محمود مرعي، لصفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال محمد عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية :«لم نتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك أو غيره من الأندية للحصول على خدمات محمد عبد العاطي أو محمود مرعي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

واضاف"إدارة دجلة لن تقف أمام مستقبل أي لاعب، في حال وصول عرض لضمه، ولكن الأهم بالنسبة لنا بالوقت الحالي هو وضع الفريق على الطريق الصحيح في مسابقة الدوري الممتاز".

واوضح "في حال نجاح وادي دجلة في البقاء في مسابقة الدوري الممتاز، قد نغير الإستراتيجية ونطلب ضم عناصر وصفقات من اللاعبين أصحاب الخبرة، خلال الميركاتو الصيفي".

ويستعد وادي دجلة لخوض مباراة الجونة، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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