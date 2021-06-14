«القوى العاملة» تبدأ في وضع اللمسات النهائية لانتخابات النقابية المقبلة

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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة العامة للاتصال النقابي بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة في عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات، وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها.

كما وجه الوزير في اجتماع، الإثنين، بالانتهاء من المنظومة الإلكترونية لما يخص تراخيص عمل الأجانب، والتواصل مع الشركات المسجلة للحصول على بيانات تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة لتقديم طلباتها، والوصول إلى الشكل اللائق والمطلوب لأعمالها في تحول رقمي كامل.

كما شدد على تفعيل الإدارات المركزية المستحدثة طبقاً للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتحديد اختصاصات الإدارات العامة التابعة لها، ووضع رؤية لأعمال تلك الإدارات، وخطة للسير على نهجها وتحقيقها كل عام.

وفى ختام الاجتماع، طلب الوزير من رؤساء الإدارات المركزية التعرف على موقف مقر الوزارة في العاصمة الإدارية من التجهيزات والأثاثات لبدء أعمال الفرش لمبنى الوزارة، فضلا عن إعداد رؤية محددة لأعمال تلك الإدارات عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مع الإدارات المناظرة لها في مديريات القوى العاملة، وعملية الربط فيما بينهما، وكذلك موقف المنظومة الالكترونية في المديريات، وتقديمها في الإجتماع الذي سيتم عقده في الأسبوع المقبل.