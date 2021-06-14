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يقترب من ضم بديل «ساسي»

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الزمالك يقترب من ضم بديل «ساسي» يقترب من ضم بديل «ساسي»

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اقترب مسؤولو من التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي لاعب فريق أهلي جدة السعودي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن حازم فتوح وكيل اللاعب دخل فى مفاوضات مع الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لانتقال المغربي للأبيض لمدة 3 مواسم على أن يتقاضى مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد.

وفسخ أهلي جدة تعاقده مؤخرًا مع فتوحي ويعتبر حر في الوقت الحالي وغير مرتبط بالتعاقد مع أي نادي.

ويجيد فتوحي في مركز رقم 8 ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي والذي استقر على الرحيل بشكل نهائي عن الفريق بعد نهاية عقده.

المصرى اليوم

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