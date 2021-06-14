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اقترب مسؤولو الزمالك من التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي لاعب فريق أهلي جدة السعودي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وعلمت «المصري اليوم» أن حازم فتوح وكيل اللاعب دخل فى مفاوضات مع الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لانتقال المغربي للأبيض لمدة 3 مواسم على أن يتقاضى مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد.
وفسخ أهلي جدة تعاقده مؤخرًا مع فتوحي ويعتبر حر في الوقت الحالي وغير مرتبط بالتعاقد مع أي نادي.
ويجيد فتوحي في مركز رقم 8 ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي والذي استقر على الرحيل بشكل نهائي عن الفريق بعد نهاية عقده.