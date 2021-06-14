الثلاثي الدولي يدعم تدريبات الترجي استعدادًا لمواجهة الأهلي

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أعلن فريق الترجي التونسي، اليوم الإثنين، عودة الثلاثي الدولي، الحارس معز بن شريفية ومحمد على بن رمضان وعبدالقادر بدران، للمشاركة مع الفريق في معسكر طبرقة.

ويواصل الترجي، تحضيراته لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، 19 يونيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس.

وأحتفظ مدرب منتخب تونس منذر الكبير، بحارس الترجي فاروق بن مصطفى للمباراة الودية الثالثة أمام مالي.

وغادر الحارس معز بن شريفية ومحمد على بن رمضان، معسكر منتخب تونس، بطلب من الترجي.

فيما حصل الجزائري عبدالقادر بدران، على إعفاء من مدرب الخضر جمال بلماضي، لينضم إلى كتيبة فريق باب سويقة.