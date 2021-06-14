"آل الشيخ": قرار قصر الحج متسق مع مقتضيات الشريعة لحفظ الضروريات

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يبرهن على حرص على القيادة على استمرار النداء والتلبية في المشاعر المقدسة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراتها في العالم.

وقال: هذا القرار الحكيم من القيادة الرشيدة بإقامة شعيرة الحج وبالتوازي مع المحافظة على أرواح الحجاج وسلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة هو امتداد للقرارات التي قدمتها المملكة منذ بدء جائحة كورونا، وكانت متسقة مع مقتضيات الشريعة التي أكدت حفظ الضروريات الخمس، كما يؤكد حرص القيادة ألا ينقطع صوت النداء والتلبية عن المشاعر المقدسة مع الحفاظ على الأنفس وفق الضوابط واللوائح التي اعتمدتها الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية للجائحة".

وجدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ستبقى دائماً منارةً للمسلمين ومهتمة بقضاياهم وقائمة على رعاية المقدسات وسائرةً على النهج القويم للدين الحنيف.