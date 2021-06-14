"الدنمارك" تلغي ارتداء الكمامات في "الأماكن المفتوحة"

★ ★ ★ ★ ★

بارتفاع بسيط في حالات الإصابة الجديدة مع تخفيف القيود

وافقت الحكومة الدنماركية ومعظم الأحزاب البرلمانية، على رفع القواعد المطبقة منذ أشهر والخاصة بفيروس كورونا؛ حيث يُطلب من المواطنين الدنماركيين الآن ارتداء الكمامة في وسائل النقل في حال وقوفهم؛ بينما ألغت حتمية ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم إلغاء الكمامات بصورة كاملة بحلول الأول من سبتمبر المقبل وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

يشار إلى أنه يتم تخفيف القيود تدريجيًّا في الدنمارك منذ الربيع؛ حيث جرى فتح معظم الأماكن العامة مجددًا، ما عدا الملاهي الليلية، التي ستفتح أبوابها في سبتمبر المقبل.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة مع تخفيف القيود؛ ولكن ليس بصورة كبيرة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تراجعت حالات الإصابة مجددًا؛ حيث تم تسجيل 315 حالة إصابة فقط أمس الأحد، وتعد أدنى حصيلة منذ فبراير الماضي. مع ذلك، تم فحص عدد أقل من المعتاد في ذلك اليوم.