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هذه حقيقة الإعلان المثير "نعوضك سنتين" يخصّ الترفيه.. والبداية في هذا التوقيت

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هذه حقيقة الإعلان المثير "نعوضك سنتين" يخصّ الترفيه.. والبداية في هذا التوقيت هذه حقيقة الإعلان المثير "نعوضك سنتين" يخصّ الترفيه.. والبداية في هذا التوقيت
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هذه حقيقة الإعلان المثير

أثار إعلان انتشر مؤخرًا في الطرق وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وهو "نعوضك سنتين" أي الماضيتين، وهو عنوان عودة مواسم الترفيهية في نسختها الجديدة الذي اختارته منصة "روح السعودية"؛ زخمًا مضاعفًا، وفعاليات أكبر حجمًا وأطول مدة وأكثر تنوعًا وإثارة وبهجة بسبب جائحة كورونا.

ونوّهت منصة "روح السعودية" على تويتر، بأن البداية من الربع الرابع من العام الحالي 2021 وبفعاليات تلبي تطلعات الشباب والعائلات.

وكان الإعلان "نعوضك السنتين الماضيتين" الذي أُطلق مؤخرًا وتم نشره وتداوله على نطاق واسع، قد جذب أنظار أفراد المجتمع السعودي وأثار فضولهم؛ خاصة أنه متداول في أغلب وسائل الإعلام المختلفة، وحظي بمشاركة قنوات محلية وجهات إعلامية وهيئات حكومية.

ودعت المنصة المخصصة للترفيه، الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة محتوى مواسم السعودية؛ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات.

يُذكر أن مواسم السعودية كانت قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة؛ محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة؛ إذ تم في المجمل تقديم أكثر من 390 فعالية نوعية جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وساهمت في توفير العديد من فرص الأعمال، إضافة لما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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