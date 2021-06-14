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قبل السفر لمواجهة الترجي.. سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي

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قبل السفر لمواجهة الترجي.. سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي قبل السفر لمواجهة الترجي.. سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي

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أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس استعدادا للسفر إلى تونس غدا الثلاثاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.


وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أمس الأحد، قبل مرانه الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترجي وجاءت النتيجة سلبية.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما نجح في تخطي فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

المصرى اليوم

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