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: حظر العمل من 12 ظهرًا للثالثة عصرًا حتى 15 سبتمبر المقبل

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السعودية: حظر العمل من 12 ظهرًا للثالثة عصرًا حتى 15 سبتمبر المقبل : حظر العمل من 12 ظهرًا للثالثة عصرًا حتى 15 سبتمبر المقبل

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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من بعد غد الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبهم ما قد يسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة إلى أن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل لتنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض للشمس .

ونص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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