«أوقاف الأقصر»: افتتاح ٢٧ مسجد جديد بقرى ومدن المحافظة

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الاقصر بان مديرية الاوقاف، قامت بافتتاح ٢٧ مسجدا بمختلف قرى ومدن المحافظة، التي تم بناؤها وتشييدها خلال الأشهر الاخيرة .

وأضاف انه تم افتتاح عدد 12 مسجدا من بداية العام الحالى، وحتى الان وهى مسجد الهرامشه الجديد بقريه الزينيه بحرى بمركز ومدينة الزينيه، ومسجد بلال بن رباح بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر، ومسجد الرحمه بشارع الاسطبل بمركز ومدينة اسنا، ومسجد الامام الحسين بالقريه بمركز ومدينة اسنا، ومسجد الخوالد بالخوالد بمركز ومدينة الطود، ومسجد الرحمن الرحيم بالرزيقات بحرى بمركز ومدينة ارمنت، ومسجد النور بالمريس بمركز ومدينة الطود، كما تم افتتاح مسجد اولاد حسن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة ارمنت، ومسجد الحساسنه بنجع البركه بقامولا بمركز ومدينة القرنة، ومسجد المجمع الاسلامى بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة اسنا، مسجد «آل البيت» بالحليله بمركز ومدينىة اسنا، مسجد الرحمن الرحيم بالمهيدات بالعديسات قبلى بمركز ومدينة الطود .

واضاف وكيل وزارة الاوقاف ان هذه الافتتاحات تاتى امتدادا لسلسه من الافتتاحات التي شهدتها المديريه وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر 2020، موضحاً ان المديرية شهدت خلال الفتره من 2020/9/1 وحتى 2020/12/31 افتتاح عدد 15 مسجدا بمختلف ارجاء المحافظه، لافتاً إلى ان اجمالى ما تم افتتاحه من مساجد في الفتره من 2020/9/1 وحتى تاريخه 2021/6/14 عدد 27 مسجدا.

وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالمساجد.