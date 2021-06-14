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رئيس «تضامن النواب» يطالب بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الإستثمار

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رئيس «تضامن النواب» يطالب الحكومة بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الإستثمار رئيس «تضامن النواب» يطالب بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الإستثمار

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طالب النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين اثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الاستثمار .

وقال «القصبي»: «لابد من تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية والاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية. وأشار إلى ضرورة ربط الأجور بالإنجاز، واكد على أن الزيادة السكانية تلتهم كل عوائد التنمية.

و كان مجلس النواب بدأ ، أمس الأحد ، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 .

و شهدت الجلسة العامة امس توجيه انتقادات حادة للحكومة واعتراض من بعض النواب على المخصصات الواردة في مشروع الموازنة. حيث انتقد الأعضاء اتساع الفجوة بين الواردات والمصروفات ،و تردى أوضاع الهيئات الاقتصادية وطالبوها بالعمل على استقرار الأسعار وزيادة الرواتب والمعاشات والحد من اصدار اذونات الخزانة والاقتراض

المصرى اليوم

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