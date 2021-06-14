★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحا عن عبارة أغضبتها، كانت تلقتها من إحدى المتابعات، منذ يومين، موضحة أنها كانت تحتفل بنجاح مشروعها الذي قدّمته للنساء ويحمل اسم «ستات ماركت»، لذا نشرت فيديو وتعبر عن سعادتها بطريقتها فنالت تعليق من المُتابعة.

وقالت «شيحا» خلال مقطع فيديو نشرته، عبر موقع الصور «انستجرام»: «من يومين كنت فرحانه بنجاح ستات ماركت فعملت فيديو (reel) ونمت صحيت لقيت متابعة عملالي فولو بتقولي: احترمي سنك.. الكلمة الصراحة مش ضايقتني لكن استغربتها، وقلتلها احترمي إنتي سنك لو شايفه نفسك كبيرة في السن احترمي سنك أنا عن نفسي هضحك وهرقص وههزر زي ما أنا عايزة».

وتابعت: «وبعدين قولت أكلمكم على جملة (احترمي سنك)، يعني إيه! أنا مثلا ست عندي 30-50 سنة هل أنا المفروض أغني وأرقص وأضحك وأنا عندي عشرين سنة غير وأنا عندي 30 سنة و50 و60 سنة، هل سني هيحددلي أضحك إزاي؟».

واستكملت: «وبعدين ليه مانبسطش؟ أنا عملت معرض الحمدلله فتح أبواب رزق لناس كتير فرحانة بنجاحي يا ستي عندي 50 سنة بس سيباها على ربنا وفرحانة بلاش نهين بعض أنا محترمة سني أوي.. هتضطريني أقولك مستقلة مربية بنتي أحسن تربية ومش مخليه أمي محتاجه حاجه وناجحه إنتي بقى ياللي قاعدة وراء الموبايل وبتقوليلي احترمي سنك عملتي إيه! أنا مش بقلل منك».

واستطردت: «ليه رابطين أي حاجه فيها سعادة بالسن وهفضل أغني وأضحك وفخورة بسني ونجاحاتي.. أرجوكم متربطوش بين جملة (إيه اللي بتعمليه) براعي ربنا، لأني احتمال يا صديقتي العزيزة أدخل الجنة بمراعاتي لأهل بيتي وتربيتي لبنتي لوحدي أو في ضحكتي وأني بضيف ضحكة وسعادة لحد كان مكتئب أو أني أعمل ماركت وتيجي واحدة تقولي روحي ربنا يكرمك دا أنا أرقص وأرقص وأرقص».

وكانت «شيحا» افتتحت معرضها «الستات ماركت»، منذ أيام، والذي تقوم برعايته كمبادرة لدعم الشباب ومشروعاتهم الصغيرة خاصة في مجالات صناعة الموضة والاكسسوارات والتجميل والديكورات المنزلية.

وشارك في المعرض مجموعة من الإعلاميات والفنانات أبرزهم الفنانات هيدي كرم وميس ودانا حمدان، والذين قدموا خلاله الماركات الخاصة بمنتاجاتهن الخاصة.

وقدمت الفنانة ميس حمدان براند خاص بها لتيشيرتات مميزة برسومات يدوية، أما الفنانة هيدي كرم فعرضت خلال البازار مجموعة من منتجات المكياج والعناية بالبشرة، أما بالنسبة لدانا حمدان فعرضت بالبازار مجموعة من أحدث صيحات الملابس.