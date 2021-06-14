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تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ«منتزة الإسكندرية» (صور)

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تواصل لجان الإدارات التعليمية في الاسكندرية، المرور المفاجئ على مقرات الدروس الخصوصية التي تتستر تحت مسميات جمعيات خيرية على مستوى المحافظة لغلقها وتشميعها، تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠.

وقامت لجنة مشكلة من إدارة المنتزة التعليمية الاثنين، بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الإدارة وعمل محاضر بالإغلاق وفض الأختام، كما تم توقيع غرامات مالية لفض الأختام وإغلاق عدد من السناتر، بلغ عددها 5 هي سنتر مكة عنوان ملك حفنى وتقاطع شارع حسنين هيكل مندرة بحرى، وسنتر ستارز عنوان شارع التلمساني متفرع من شارع جمال عبدالناصر بالعصافرة، وسنتر بيونيرز خلف اسواق الشريف شارع جمال عبدالناصر، وسنتر السرايا شارع جمال عبدالناصر، وسنتر المعهد البريطانى شارع محمود جمعة متفرع من جمال عبدالناصر.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالاسكندريه، أن لجان المتابعة مستمرة في عملها حتى يتم غلق وتشميع جميع مقرات الدروس الخصوصية في المحافظة، لحماية الطلاب من وتنفيذا لقرار المحافظ في هذا الشأن.

وشدد «سعد»،لـ«المصرى اليوم»، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوعية الطلاب بأخطار التجمعات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأهمية المنصات التعليمية والبرامج التعليمية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة والجهة الادارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ"منتزة الاسكندرية" وتوقيع غرامات لـ"فض الأختام" (صور)
تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ"منتزة الاسكندرية" وتوقيع غرامات لـ"فض الأختام" (صور)
تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ"منتزة الاسكندرية" وتوقيع غرامات لـ"فض الأختام" (صور)
تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ"منتزة الاسكندرية" وتوقيع غرامات لـ"فض الأختام" (صور)
تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ"منتزة الاسكندرية" وتوقيع غرامات لـ"فض الأختام" (صور)
تشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية بـ"منتزة الاسكندرية" وتوقيع غرامات لـ"فض الأختام" (صور)

المصرى اليوم

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