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الإدارة العامة للمرور :ضبط 6699 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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الإدارة العامة للمرور :ضبط 6699 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور :ضبط 6699 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6699 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 2642 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و200 مخالفة سير بدون تراخيص و25 مخالفات موقف عشوائى و 27 مخالفة لشروط التراخيص تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتى ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق

المصرى اليوم

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