تحرير ٢٠٩ محضر عدم ارتداء كمامة وتطهير ٢٤٣ منشأة في الغربية

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود المراكز والمدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث قام مركز ومدينة طنطا بتحرير ١٦ محضر لعدم ارتداء الكمامة و٣ محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير ٢٨ منشأة حكومية .

وفي حي أول طنطا، تم تحرير ٧ محاضر كمامات وتم تطهير ٣ شوارع وميادين، كما قام حي ثان طنطا بتحرير ١٩ محضر كمامات ،٤ محاضر إشغال، ٤ محاضر نظافة، فض ٢ سرادق عزاء، بالإضافة إلى تطهير شارع سكة المحلة .

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٣٢) محضر متنوع (١٣ محضر كمامات، ١٠ محاضر إشغال طريق، ٦ محاضر نظافة، ٣ محاضر بيئة) ،فض فرح وسرادق عزاء، وتم تطهير وتعقيم ٦٧ مسجد، ٢٢ مقر مصلحة حكومية، ٦ مقرات وحدات محلية، محطة سكة حديد)، كما تم رش شوارع سيدي حمود وشبرابابل بالمبيدات الحشرية

، كما قام حي أول المحلة بتحرير (١٢) محضر كمامات، (٢) محضر غلق وتم تطهير شوارع (أبوشاهين، الزهراء، نعمان الأعصر )، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (٤٥) محضر كمامات، (١٢) محضر إشغال طريق، (٦) محاضر نظافة ،وتطهير (سكة زفتى وعزبة البهلوان ) .

وفي ذات السياق ،قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير (١٣) محضر كمامات، (٨) محاضر إشغال،(٥) محاضر نظافة، فض (٣) أسواق، وتم تطهير (٧ شوارع، ١٣ سوق، ٥ مساجد، كنيستين، ١٠ ماكينات صرافة، ٢ محطة سكة حديد، ٩ منشآت )، كما حرر مركز ومدينة قطور (١٢) محضر كمامات، (١٦) محضر إشغال، (٣١) محضر نظافة، (٥) محاضر غلق، (٣) محاضر إتلاف أسفلت ،وتم تنفيذ عمليات التطهير ب (مبنى الشهر العقاري، مبنى التأمينات الاجتماعية، ٢٢ مسجد، شارع الجيش، بنك مصر، مجمع المواقف).

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (٢٤) محضر كمامات، (٩) محاضر إشغال طرق، (٣) محاضر غلق، (٦) محاضر نظافة ،كما تمت عمليات تطهير ب (١٤ مسجد، مقر الشؤون الاجتماعية ،مكتب البريد )، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٢٧) محضر كمامات ،(٤) محاضر إشغالات، كما تم فض (٤) أفراح و(١) سرادق عزاء، وتم تطهير وتعقيم مدينة زفتى ورشها ضد الناموس والذباب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (١٢) محضر كمامات،(٣) محاضر بيئة، (٤) محاضر إشغال طريق، (٥) محاضر غلق، مصادرة (١٠) أكواب زجاجية، بالإضافة إلى تطهير ( شارع ٢٣ يوليو ،شارع المدارس، منطقة الساحة، ماكينات الصرافة، أمام بنك مصر وأمام البنك الأهلي)، بالإضافة إلى تطهير قرى (كتامة، كفر جعفر ،عزبة البهوتي) .

وفي السياق ذاته قام مركز ومدينة السنطة بتحرير (٩) محاضر كمامات، (٤) محاضر غلق، (١٧) محضر نظافة، (١٥) محضر إشغال، كما تم تطهير (١٣ شارع، ١٢ مسجد، ٢٣ منشأة حكومية، ماكينات الصرافة، ٢ موقف سيارات، مدينة السنطة وقرى الجعفرية، القرشية، بلاي، كفر كلا الباب، ميت ميمون وميت حواي).