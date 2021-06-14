أخبار عاجلة

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل) -
قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم 3 ساعات -
«هيئة المؤتمرات» تعلن فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي -
وزيرة الثقافة تستقبل سفير الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين -
«الزراعة»: طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك -
محافظ الفيوم يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022 -
سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات -
«المحامين»: اجتماع لجنة الفكر القانوني لهيكلة اللجان النوعية السبت -
طلب إحاطة حول قرار «الصناعة» بحظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة -
إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تحرير ٢٠٩ محضر عدم ارتداء كمامة وتطهير ٢٤٣ منشأة في الغربية

Print
تحرير ٢٠٩ محضر عدم ارتداء كمامة وتطهير ٢٤٣ منشأة في الغربية تحرير ٢٠٩ محضر عدم ارتداء كمامة وتطهير ٢٤٣ منشأة في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود المراكز والمدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار المستجد بالمحافظة تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث قام مركز ومدينة طنطا بتحرير ١٦ محضر لعدم ارتداء الكمامة و٣ محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير ٢٨ منشأة حكومية .

وفي حي أول طنطا، تم تحرير ٧ محاضر كمامات وتم تطهير ٣ شوارع وميادين، كما قام حي ثان طنطا بتحرير ١٩ محضر كمامات ،٤ محاضر إشغال، ٤ محاضر نظافة، فض ٢ سرادق عزاء، بالإضافة إلى تطهير شارع سكة المحلة .

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٣٢) محضر متنوع (١٣ محضر كمامات، ١٠ محاضر إشغال طريق، ٦ محاضر نظافة، ٣ محاضر بيئة) ،فض فرح وسرادق عزاء، وتم تطهير وتعقيم ٦٧ مسجد، ٢٢ مقر مصلحة حكومية، ٦ مقرات وحدات محلية، محطة سكة حديد)، كما تم رش شوارع سيدي حمود وشبرابابل بالمبيدات الحشرية
، كما قام حي أول المحلة بتحرير (١٢) محضر كمامات، (٢) محضر غلق وتم تطهير شوارع (أبوشاهين، الزهراء، نعمان الأعصر )، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (٤٥) محضر كمامات، (١٢) محضر إشغال طريق، (٦) محاضر نظافة ،وتطهير (سكة زفتى وعزبة البهلوان ) .

وفي ذات السياق ،قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير (١٣) محضر كمامات، (٨) محاضر إشغال،(٥) محاضر نظافة، فض (٣) أسواق، وتم تطهير (٧ شوارع، ١٣ سوق، ٥ مساجد، كنيستين، ١٠ ماكينات صرافة، ٢ محطة سكة حديد، ٩ منشآت )، كما حرر مركز ومدينة قطور (١٢) محضر كمامات، (١٦) محضر إشغال، (٣١) محضر نظافة، (٥) محاضر غلق، (٣) محاضر إتلاف أسفلت ،وتم تنفيذ عمليات التطهير ب (مبنى الشهر العقاري، مبنى التأمينات الاجتماعية، ٢٢ مسجد، شارع الجيش، بنك ، مجمع المواقف).

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (٢٤) محضر كمامات، (٩) محاضر إشغال طرق، (٣) محاضر غلق، (٦) محاضر نظافة ،كما تمت عمليات تطهير ب (١٤ مسجد، مقر الشؤون الاجتماعية ،مكتب البريد )، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٢٧) محضر كمامات ،(٤) محاضر إشغالات، كما تم فض (٤) أفراح و(١) سرادق عزاء، وتم تطهير وتعقيم مدينة زفتى ورشها ضد الناموس والذباب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (١٢) محضر كمامات،(٣) محاضر بيئة، (٤) محاضر إشغال طريق، (٥) محاضر غلق، مصادرة (١٠) أكواب زجاجية، بالإضافة إلى تطهير ( شارع ٢٣ يوليو ،شارع المدارس، منطقة الساحة، ماكينات الصرافة، أمام بنك مصر وأمام البنك الأهلي)، بالإضافة إلى تطهير قرى (كتامة، كفر جعفر ،عزبة البهوتي) .

وفي السياق ذاته قام مركز ومدينة السنطة بتحرير (٩) محاضر كمامات، (٤) محاضر غلق، (١٧) محضر نظافة، (١٥) محضر إشغال، كما تم تطهير (١٣ شارع، ١٢ مسجد، ٢٣ منشأة حكومية، ماكينات الصرافة، ٢ موقف سيارات، مدينة السنطة وقرى الجعفرية، القرشية، بلاي، كفر كلا الباب، ميت ميمون وميت حواي).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين

الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين