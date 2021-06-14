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مصرع اثنين وإصابة ثالث صدمتهم سيارة نقل بالشرقية

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مصرع اثنين وإصابة ثالث صدمتهم سيارة نقل بالشرقية مصرع اثنين وإصابة ثالث صدمتهم سيارة نقل بالشرقية

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لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب أخر، صدمتهم سيارة نقل أثناء وقوفهم على جانبي الطريق أعلي كوبري شرويدة العلوي بدائرة مركز الزقازيق، بجوار دراجة بخارية خاصة بأحدهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول 3 أشخاص مصابين بنزيف بالمخ، وأثناء محاولة إسعافهم لفظ الأول والثاني انفاسهما الأخيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليهم كانوا يقفون على جانب الطريق أعلي كوبري شرويدة، وأثناء ذلك صدمتهم سيارة نقل ثقيل فاحدثت بهم الإصابات التي أودت بحياة إثنين منهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث، وجاري عرضه على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها.

المصرى اليوم

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