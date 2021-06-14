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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى أسفرت الحملات

ضبط 1229 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ابرزها ضبط 1٫75 طن دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية .

وتمكنت الحملات من ضبط 1٫63 طن أسماك مدخنة معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطر على الصحة العامة بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية

وفى محافظة القليوبية تمكنت الحملات من ضبط 1,51 طن كبدة مجمدة معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن محل سوبر ماركت وتحفظت الحملة على 1,01 طن "دواجن مفروم لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الوجبات الجهزة بمحافظة الجيزة

وألقت الحملة القبض على مالك مخبز بلدى– بمحافظة الجيزة لإستيلائه على 106٫290 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام التشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت الحملات من ضبط 1,860,210 عبوة وقرص مكملات غذائية منتج نهائى و 4 طن مواد خام و 370,50 عبوة فارغة مستلزمات وأدوات إنتاج و10 ماكينة وخط إنتاج أدوات إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

كما أحبطت الحملات ترويج 4 طن زيوت سيارات معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 34074 قطعة كمامات قفازات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 7 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.