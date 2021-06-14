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"الصحة الكويتية": لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى

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"الصحة الكويتية": لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى "الصحة الكويتية": لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى
وسط عواصف رملية قوية قد تستمر لأيام

وسط عواصف رملية قد تستمر لأيام، أعلنت وزارة الصحة الكويتية جهوزيتها واستعداداها؛ تحسباً لأي طارئ؛ تزامناً مع تحذير الأرصاد الجوية من حدوث عاصفة ترابية في بعض المناطق في البلاد.

وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، أدّت العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد إلى انعدام الرؤية وإغلاق بعض الشوارع والطرقات، وتسببت الأتربة في عدة مرورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبدالعزيز القراوي في تصريح أن الطقس نهار اليوم الاثنين سيكون حاراً ومغبرّاً والرياح شمالية غربية.

وتوقعت إدارة الأرصاد استمرار تأثر البلاد بالرياح الشمالية الغربية الحارة النشطة السرعة والتي تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبةً بهبات قوية وسريعة مثيرة للغبار، خصوصاً في النهار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، نصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والالتزام بالإرشادات التالية:

* ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

* عدم تعرض مرضى الحساسية والأمراض الصدرية للغبار والأتربة.

* استعمال الأدوية الموسعة للشعب الهوائية بانتظام لحالات حساسية الصدر تجنباً لحدوث أزمات ربو.

* التوجه لأقرب مركز صحي في حال كانت الأعراض التنفسية لا تستجيب للعلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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