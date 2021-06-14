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بعد مخالفتها تدابير "كورونا".. 36 منشأة بمكة تواجه الإغلاق

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بعد مخالفتها تدابير "كورونا".. 36 منشأة بمكة تواجه الإغلاق بعد مخالفتها تدابير "كورونا".. 36 منشأة بمكة تواجه الإغلاق
خلال أكثر من 37 ألف جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات

بعد مخالفتها تدابير

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات 36 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية خلال شهر شوال الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف، أن الجهود الرقابية شملت نطاق 11 بلدية فرعية، ورصدت الفرق الميدانية في البلديات خلالها 103 مخالفات، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفة التعليمات الوقائية، كان ذلك خلال أكثر من 37 ألف جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات.

وأكّد الشريف، تكثيف وكالة البلديات حملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة والاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالعاصمة المقدّسة، وتفعيل مبادرة "امتثال" المدعومة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع المنشآت والتي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المُنظمة لبيئة أعمال الأنشطة التجارية.

وثمّن دور جميع المواطنين والمقيمين في امتثالهم للإجراءات الاحترازية داعياً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز فيها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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