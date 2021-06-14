فيديو.. مشاجرة بين 6 سيدات إحداهن تحمل سلاحًا ناريًّا وهذا ما فعله رجل الأمن

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عقب مشادة كلامية حدثت داخل أحد المراكز التجارية في مدينة واشنطن الأمريكية

اقتحم رجل أمن شجاع، مشاجرة بين مجموعة من النساء، غيرَ آبهٍ بالسلاح الذي تحمله إحدى السيدات المشارِكات في المشاجرة.

وتداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشاجرة بين أربع سيدات من جهة وسيدتين من جهة أخرى، داخل أحد المراكز التجارية في مدينة واشنطن الأمريكية.

وبحسب "سبوتنيك عربي" بدا الأمر لوهلة أنه مجرد مشادة كلامية؛ إلا أن إحدى السيدات أشهرت سلاحًا ناريًّا في وجه الأخريات؛ ليظهر فردان من أمن المركز التجاري.

وتدخّل أحد عناصر الأمن بشجاعة، محاولًا إنهاء المشاجرة، مُعرّضًا نفسه لخطر كبير؛ حيث أصبح في مرمى نيران السلاح الذي تحمله السيدة.