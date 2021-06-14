مقتل شاب وإصابة آخر بطلق فى الرأس .. والنيابة تستعلم عن الواقعة

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طالبت نيابة بدر بسرعة التحرى عن حالة شخص دخل المستشفى مصابا بطلق نارى في الرأس لاستجوابه حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق نارى، والآخر مصاب بطلق نارى، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص «أحدهما متوفى والآخر مصاب»، وطرف ثان شخص، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى، لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضى.. تطور الأمر بينهم لمشاجرة أطلق فيها المتهم أعيرة نارية محدثا إصابتهما .