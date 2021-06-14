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6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية في مايو الماضي

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6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية في مايو الماضي 6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية في مايو الماضي

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة أفرجت عن مشمول ١٢ ألفًا و٢٠٦ شهادات جمركية «واردا نهائيا» خلال شهر مايو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و٤٩٧ مليونًا و٣٨٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٣٩٣ مليونًا و٢٩٢ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول ٦ آلاف و٨٥٠ بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والأعلاف، والمنتجات الزراعية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٤ ملايين و١٤٦ ألف جنيه، وتحصيل ٦ ملايين و٤٥ ألف جنيه رسوم زيادة وزن ورسوم اأخرى لعدد ٨٨١ بيانًا جمركيًا بمعرفة الإدارة العامة للمنافذ.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي بلغ نحو ٦ مليارات و٨٨٢ مليونًا و٨٦٧ ألف جنيه.

المصرى اليوم

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