إسبانيا ضد السويد: لاروخا بـ « حلته الجديدة» يبحث عن بداية قوية في يورو 2020

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يشهد استاد لا كارتوخا في مدينة إشبيلية مساء اليوم، الإثنين، ثاني مواجهات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» عندما يستقبل منتخب إسبانيا منتخب السويد في مواجهة صعبة للطرفين.

تاريخ المواجهات: 14 مواجهة سابقة بين المنتخبين، من بينها مواجهة في نسخة عام 2008 لليورو خلال مرحلة المجموعات، ووقتها حقق منتخب إسبانيا الفوز بنتيجة 2-1 بفضل هدف في الدقيقة 90 عن طريق دافيد فيا.

ولعب المنتخبان في نفس المجموعة (السادسة) خلال التصفيات المؤهلة لليورو الحالي، وفاز منتخب إسبانيا في معقله بنتيجة 3-0، وتعادلا في السويد بنتيجة 1-1. بشكل عام، فاز المنتخب الإسباني في 6 من المباريات ال14، في حين حقق المنتخب السويدي الفوز في 3 مناسبات (تعادلا في 5)، وكان آخر فوز لمنتخب الأزرق والأصفر (شهرة منتخب السويد) في عام 2006.

مفاتيح اللعب:

كتيبة منتخب «لاروخا» بقيادة المدرب لويس إنريكي تضم الكثير من اللاعبين الذين بدون خبرة دولية حقيقية، لكنها أيضًا تضم العديد من العناصر التي لديها الجودة والقدرة على إعادة المجد سريعًا للكرة الإسبانية.

سيعتمد المدرب على أسماء مثل موراتا، أزبليكويتا، ألبا وتياجو، وهي عناصر الخبرة الأبرز في المنتخب مع غياب بوسكيتس المصاب بـ فيروس كورونا، لكن الوجوه الشابة والجديدة في باو توريس، إيمريك لابورت، فيران توريس وداني أولمو، ستكون الواجهة الحقيقية لمنتخب إسبانيا بحلته الجديدة.

في الجهة الأخرى، يعيش المنتخب السويدي فترة جيدة تحت قيادة المدرب يان أنديرسن الذي قادهم لدور الـ8 في مونديال 2018، ويمتلك منتخب الأزرق والأصفر عناصر مميزة مثل فيكتور لينديلوف (مدافع مانشستر يونايتد) وإيميل فورسبيرج (صانع ألعاب أر بي لايبزيج) والمهاجم ألكسندر إسحاق (لاعب ريال سوسيداد)

هل تعلم أنه:

- لا يوجد بطل في تاريخ كأس الأمم الأوروبية توج بلقب البطولة أكثر من المنتخب الإسباني.

- استاد لا كارتوخا سيكون الليلة أول ملعب إسباني يحتضن مباراة في مسابقة دولية كبرى منذ عام 1982 (كأس العالم الذي استضافته إسبانيا).

- منتخب السويد غادر مرحلة المجموعات في 4 من مشاركاته الـ5 الأخيرة في كأس الأمم الأوروبية.