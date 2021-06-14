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أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم 3 ساعات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
«هيئة المؤتمرات» تعلن فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
وزيرة الثقافة تستقبل سفير الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
«الزراعة»: طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
محافظ الفيوم يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
«المحامين»: اجتماع لجنة الفكر القانوني لهيكلة اللجان النوعية السبت
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
طلب إحاطة حول قرار «الصناعة» بحظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:52 مساءً
إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
تعرف إلى "أطباء الغوريلا" الذين يعتنون بالقردة المهددة بالانقراض في رواندا
فيديو
cnn arabic
الاثنين 14 يونيو 2021 01:01 مساءً
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