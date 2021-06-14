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أجواء رائعة.. الفرار من الحر ينثر مخيمات العائلات بمرتفعات جازان

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إقبال من المتنزهين للاستمتاع ومشاهدة جريان الأودية وكسوة الخضرة

أجواء رائعة.. الفرار من الحر ينثر مخيمات العائلات بمرتفعات جازان

جذب اعتدال الطقس في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان حاليًا، عددًا كبيرًا من العائلات والمتنزهين من أنحاء المملكة كافة، إلى الأودية والمرتفعات والمسطحات الخضراء ذات الطبيعة الخلابة في المنطقة، فانتشرت المخيمات على هضاب الأودية لقضاء أوقات جميلة وممتعة؛ وذلك هروبًا من الأجواء الحارة والرطوبة العالية التي تشهدها المحافظات الساحلية.

وجاء خروج الأهالي للاستمتاع بمشاهدة تلك المسطحات الخضراء عقب انتشارها نتيجة الأمطار الغزيرة؛ حيث تسهم الأجواء الرائعة التي تشهدها المحافظات الجبلية بالمنطقة، في راحتهم وتُشعر الجميع بالطمأنينة؛ خصوصًا وهم يشاهدون جريان الأودية وبعض المرتفعات وبعض الأماكن التي كستها الخضرة.

وكانت قد هطلت الليلة الماضية، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات العيدابي وفيفاء وهروب. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأوضح الدفاع المدني بمنطقة جازان، أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها؛ وذلك للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة أولًا بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

أجواء رائعة.. الفرار من الحر ينثر مخيمات العائلات بمرتفعات جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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