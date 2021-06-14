حصدت الأغنية 43 مليون .. بلقيس تكشف كواليس جديدة للكليب الغنائي «ممكن»

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شاركت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، محبيها مشاهد جديدة من كواليس تصوير أغنيتها الأخيرة «ممكن»، التي حصدت ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من إطلاقها.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بـ «يوتيوب»، مقطع فيديو يظهر التحضيرات التي أجرتها مع الفنان العراقي، سيف نبيل، أثناء التحضير لكليب «ممكن».

ويظهر في الفيديو التحضيرات التي أجرتها الفنانة بلقيس مع نبيل والمخرج خلال التصوير، وعمليات التصوير والتحضيرات الفنية والإضاءة وتصفيف الشعر وغيرها.

وتشاهد بلقيس في الفيديو وهي تقوم بتصوير مشاهدها أمام عدسة الكاميرا ومن أعلى عربة باص وخلال مرحلة تصفيف الشعر.

بينما ظهر الفنان العراقي خلال التصوير داخل إحدى العربات لتنظم بعدها بلقيس عمليات التصوير، وقبل شهرين شاركت بفيديو أول لكواليس الأغنية، وحمل المقطع عنوان: «خلف كواليس تصوير».

يذكر أن الأغنية حازت على شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، والتي نشرها الفنان العراقي «نبيل» عبر موقع «يوتيوب»، ووصلت نسبة المشاهدات للأغنية إلى 43 مليون إلى الآن.

واحتفلت الفنانة عبر نشر فيديو طريف احتفالا بهذا الإنجاز، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، يجمعها بنبيل على أنغام الأغنية، وظهرا فيه وهما يؤديان حركات عفوية، وعلقت: «وصاروا عشرين مليون، شكراً لكم ولمحبتكم، وشكراً سيف نبيل على هذا التعاون القوي.. ممكن».

يذكر أن الأغنية من كلمات ​سيف الفارس​، ألحان سيف نبيل، توزيع موسيقي ​عمر صباغ​، وصورت فيديو كليب من إخراج ​دان حداد​.