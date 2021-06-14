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رئيس «نقل النواب» يشبه «الفقى» بـ «بيلوسى» بعد وقوفه 6 ساعات في الجلسة

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رئيس «نقل النواب» يشبه «الفقى» بـ «بيلوسى» بعد وقوفه 6 ساعات في الجلسة رئيس «نقل النواب» يشبه «الفقى» بـ «بيلوسى» بعد وقوفه 6 ساعات في الجلسة

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شبه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئيسة مجلس النواب الامريكى «نانسى بيلوسى» بسبب وقوفه لمدة 6 ساعات متواصلة امس الاحد خلال مناقشة تقرير الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022، قائلا انه جاء في التصنيف العالمى في المركز الثانى بعد «بيلوسى» موجها له التحية وللجنة .

.وأضاف «عابد» خلال الجسة العامة للمجلس اليوم الاثنين ان موازنه ٢٠٢١/٢٠٢٢ تعد الموازنة الأضخم منذ نشأة هذا البرلمان وان نسبة النمو التي حققتها في الظروف الذي يتعرض له العالم، ببرامج الحماية الاجتماعية وتحتها 60 خط فهي حولت المواطن من عدم الرضا إلى حياة الرضا الكامل وتابع: «انا أتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام».

و قال: «هناك نقطة أريد أن أنقلها بما إني نائب عن الشعب المصري وهي أصحاب المشروعات الصغيرة بعد ان البنك المركزي اتخذ إجراءات لحماية أصحاب المشروعات الكبيرة رغم ان هناك آلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة من أصحاب المليون والنصف مليون وهم شريحة كبيرة جدا».

و طالب«عابد» الحكومة بوقفة مع لجنة المشروعات الصغيرة ولجنة الصناعة والاقتصادية للنظر لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأضاف: «أنهم ملتزمون بقروض مثلهم مثل أصحاب المشروعات الكبيرة والذين حصلوا على حماية وتسهيلا خلال فترة كورونا من قبل البنك المركزي ان الأمل موجود وهذا الموازنة مبشرة بأن يكون هناك رضا من المواطن المصري عما تفعله الحكومة من أجل حياة أفضل»

المصرى اليوم

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