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النائب محمد تيسير يطالب بزيادة موازنة هيئة السكك الحديدية

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النائب محمد تيسير يطالب بزيادة موازنة هيئة السكك الحديدية النائب محمد تيسير يطالب بزيادة موازنة هيئة السكك الحديدية

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أعلن النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019 / 2021- 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وأشار النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة أن يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجهات القيادة السياسية نحو التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبا بزيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد ، مؤكدا أن المصريين يستحقون أفضل خدمة.

المصرى اليوم

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