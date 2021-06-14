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وزيرة التخطيط لـ«النواب»: إستطعنا خفض معدلات الفقر

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وزيرة التخطيط لـ«النواب»: إستطعنا خفض معدلات الفقر وزيرة التخطيط لـ«النواب»: إستطعنا خفض معدلات الفقر

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مؤشرات الفقر التي تصدر في بحث الدخل والإنفاق كل عامين تتم عبر استقصاء ومؤشرات دولية يتم مراقبتها من قبل مؤسسات دولية.

و أضافت أن تحديد حد أدنى 1% لخفض معدلات الفقر في خطة التنمية الاقتصادية، سببه زيادة معدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5%، وتابعت: «حددنا 1% لخفض معدل الفقر ليكون لنا مصداقية»، وأشارت إلى البرامج التي تتبناها الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية.

وقالت: «في ظل الظروف التي يمر بها العالم استطعنا الانخفاض بمعدلات الفقر أكثر من ثلاث نقاط بسبب الدعم النقدي من خلال برامج تكافل وكرامة واستثمارات تحسن جودة الحياة لكن لابد أن يتربط ذلك بخفض معدلات النمو السكاني، واضافت انه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج ، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الاجل من عامين لـ 3 سنوات والجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير وشهد له العالم ويتبقي تحقيق التنمية المستدامة .

و تابعت: «الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره».

المصرى اليوم

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