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وكيل «صحة المنيا»: إعدام 304 كيلو أغذية فاسدة

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وكيل «صحة المنيا»: إعدام 304 كيلو أغذية فاسدة وكيل «صحة المنيا»: إعدام 304 كيلو أغذية فاسدة

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قالت مديرية الصحة بالمنيا إن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على مختلف مدن ومراكز محافظة المنيا، حيث تم المرور على 137 منشأة غذائية وتم تحرير 55 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

من جانبه، أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا للرقابة والمتابعة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي انه تم إعدام 304 كيلو جرام أغذية مختلفة و40 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 128 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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