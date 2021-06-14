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خالف إجراءات كورونا.. غرامة مالية لمستأجر شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية

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خالف إجراءات كورونا.. غرامة مالية لمستأجر شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية خالف إجراءات كورونا.. غرامة مالية لمستأجر شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية

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وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الإثنين، غرامة مالية على مستأجر شاطئ سيدي بشر 2، لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

كانت إدارة السياحة والمصايف تلقت عدة شكاوى من رواد شاطئ سيدي بشر تفيد سوء الخدمة وعدم نظافة دورة المياه وغرف خلع الملابس والازدحام الشديد بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

وأكد مفتشو الإدارة صحة الشكاوي وعدم إغلاق المستأجر الشاطئ عقب امتلائه وفقا للسعة المحددة ضمن إجراءات مواجهة ، رغم إنذاره أكثر من مرة.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إنذار وتحذير مستأجر الشاطئ وتوقيع غرامة مالية طبقا لبنود التعاقد.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن كراسة الشروط حددت الغرامات المستحقة على مستأجري الشواطئ في حالة المخالفة والتي تشمل «إنذار، غرامة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، وأخيرا سحب الشاطئ وفسخ التعاقد ومصادرة قيمة التأمين».

المصرى اليوم

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