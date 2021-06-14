ورشة عمل «فن الكولاج» للأطفال في بيت السناري غدًا

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يُنظِّم بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان «فن الكولاج»، وذلك غدا الثلاثاء في تمام الثانية ظهرًا، في مقر بيت السناري الأثري.

تُركز الورشة على إنتاج عمل فني باستخدام تقنيات القص واللصق، حيث سيتم شرح كيفية استخدام قصاصات الجرائد، والأشرطة، والورق الملون، والصور الفوتوغرافية مع بعضها البعض ولصقها على قطعة من الورق أو القماش، ليتم الحصول في النهاية على لوحة فنية مميزة.

تقدم الورشة أسماء عبدالعليم؛ وهي مدربة ورش فنية لديها خبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية، كما أنها تمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع الأطفال، ومساعدتهم على الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية.

تهدف الورشة إلى إعادة استخدام الأشياء والأدوات القديمة غير المستغلة من خلال إيجاد بدائل وأفكار جديدة، ويساعد هذا بدوره على زيادة التركيز والقدرة على التفكير والتخيَّل. وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنة.