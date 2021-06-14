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بـ«حقنة هواء».. الإعدام لـ 4 متهمين لقتلهم فتاة في القليوبية

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بـ«حقنة هواء».. الإعدام لـ 4 متهمين لقتلهم فتاة في القليوبية بـ«حقنة هواء».. الإعدام لـ 4 متهمين لقتلهم فتاة في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى في إعدامهم، كما قضت المحكمة بالحبس عامين لمتهمة خامسة في نفس القضية لقيامهم بقتل فتاة وإلقاء جثتها في إحدى الترع بشبين القناطر

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بلال محمد أبوالسعود ومحمود أحمد عبدالوهاب، وبحضور أحمد عادل عبدالله وكيل النيابة وأمانة سر كمال حلمى جاويش

وأوضحت المحكمة في حكمها، أن المتهمين هم «محمد م ح م»، وشهرته «ميدو» و«محمد س م م»، و«مصطفى م ح»، و«أحمد ص أ» و«أية م ع» قاموا بقتل المجنى عليها «شاهندة م ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها بان توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجدها فيه، وقام المتهمين الثالث والرابع باستدراجها داخل أحد السيارات قيادة المتهم الرابع واستقلها رفقتهم المتهمين الأول والثانى

و قام المتهم الثانى بتكبيل المجنى عليها وقام الأول بإعطائها «حقنة هواء» ووضع يده على عنقها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها وما ان تأكدوا من وفاتها قاموا عقب ذلك بتكبيلها ووضع حجر عليها وألقوا بها في أحد الترع في شبين القناطر

اكدت المحكمه في حيثيات الحكم أن المتهمة الخامسة كانت على علم بوقوع الجريمة وأعانت المتهمين على الفرار من وجه القضاء بأن قامت بإرسال رسائل نصية إلى والدة المجنى عليها قاصدة من ذلك تضليلها وعدم قيامها بالإبلاغ عن تغيب نجلتها

وكانت مديرية امن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة طافية على مياه إحدى الترع في شبين القناطر وانتقلت قوات الامن إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين انها مقيدة بالحبال وتوجد شبهه جنائية في الوفاة وتوصلت التحريات ان وراء إرتكاب الواقعه 4 عاطلين وربة منزل وتم ضبطهم وأعترفوا بارتكاب الواقعه واحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمه فقضت المحكمة بحكمها السابق

المصرى اليوم

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