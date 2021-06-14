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أمير الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

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قال: كل فرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية كبيرة لمواجهة هذه الجائحة

أمير الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

شدد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة التقيد بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار ؛ في ظل استمرار تسجيل نِسَب إصابات مرتفعة.

ووجّه بأن تعمل الجهات الرقابية ذات العلاقة في المنطقة على تكثيف الحملات، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الحالات الصحية لمرتادي التجمعات عبر تطبيق "توكلنا"، والحرص على التباعد الجسدي والتزام الجميع بذلك، والعمل على تطبيق العقوبات النظامية في حق كل من يتهاون في اتباع التعليمات الصحية.

وقال: "كل فرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية كبيرة لمكافحة انتشار هذه الجائحة عبر اتباع التعليمات، وكل جهة من كيانات النفع العام لديها مسؤولية بتطبيق الإجراءات الصحية بدقة، إضافة لمسؤولية الجهات الرقابية والأمنية في تطبيق النظام تجاه المتهاونين".

كما أكد أن "على جميع المنافذ الحدودية في المنطقة، التأكد من تطبيق كل الإجراءات الصحية على القادمين للمملكة والمغادرين منها، واتباع كل الإجراءات الصحية المعتمدة دون تهاون".

ونوّه بأن التزامنا جميعًا واستشعار المسؤولية الفردية لكل منا، هدفٌ مهم نسعى لتحقيقه، وقال: "نحن نعيش في مجتمع واعٍ، ننتظر منه أن يكون مثالًا رائعًا يحتذى بين شعوب العالم كما هي عادته".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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