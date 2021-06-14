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الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة

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الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرّفون التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّ ضبط ست آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث "المالكي"، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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