خالف إجراءات كورونا.. غرامة مالية لمستأجر شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية

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وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الاثنين، غرامة مالية على مستأجر شاطئ سيدي بشر 2 «الخدمة لمن يطلبها»، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت إدارة السياحة والمصايف تلقت عدة شكاوى من رواد شاطئ سيدي بشر تفيد سوء الخدمة وعدم نظافة دورة المياه وغرف خلع الملابس والازدحام الشديد بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

وأكد مفتشو الإدارة صحة الشكاوي وعدم إغلاق المستأجر الشاطئ عقب امتلائه وفقا للسعة المحددة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، رغم إنذاره أكثر من مرة.

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إنذار وتحذير مستأجر الشاطئ وتوقيع غرامة مالية طبقا لبنود التعاقد.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن كراسة الشروط حددت الغرامات المستحقة على مستأجري الشواطئ في حالة المخالفة والتي تشمل «إنذار، غرامة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، وأخيرًا سحب الشاطئ وفسخ التعاقد ومصادرة قيمة التأمين».