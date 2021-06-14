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"الموارد البشرية": غداً بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

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"الموارد البشرية": غداً بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس "الموارد البشرية": غداً بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
قالت: في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص سيبدأ من يوم غد الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم مما قد يسبّب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وأكّد "آل حماد"، أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27 / 9 / 1440 هـ، داعياً أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معاً للرصد.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري عبر زيارة الرابط التالي:

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/3502021.pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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