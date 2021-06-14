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الجيزة : مصادرة ١٣٢ شيشة و ٣٠٢ كرسى وتحرير ٢٢ محضر

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شن حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة عدد من الحملات بشوارع ( ناهيا، المصرف، التحرير ) حيث تم التحفظ على سيارة سوزوكى لبيع اللمبات بدون تصريح وكنبه و١٧٢ كرسى و٣ براويطة وحلة ونش و٣ ثلاجة و٧ إستاند و٣ مراتب و١٩ شيشة وسلم ومنشار خشب وبلونه وموتور و٦ كراتين فلاتر ومعدات محارة داخل أحد المحال تحت الإنشاء وتحرير ٢٠ محضر عدم إرتداء الكمامة، كما تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن إحدى حالات التعدى بالبناء بنطاق الحى عبارة عن سقف حجرة والشروع في صب سقف حجرة أخرى بالدور ٥ فوق الأرضى.

وقامت أجهزة حى الهرم برفع ٢٧ حالة إشغال و٤٠ شيشة و٩١ كرسى وفروشات للباعة الجائلين وسحب الحواجز الحديدية ورفع السيارات القديمة لتحسين الحركة المروريةخلال حملة شملت شوارع ( الفادى، كعبيش، حمد ياسين، الشهيد أحمد حمدى، الطريق الدائرى) وتركيب أغطية البالوعات بشارع أحمد نجيب وتركيب الوصلات المنزلية بشارع الأربعين وإصلاح ماسورة مياه بشارع عبدالصمد الجابرى.

وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية أسفرت الحملات عن غلق وتشميع محل فرش توك توك وتحرير ٢ محضر عدم إرتداء الكمامة ورفع ١٣ حالة إشغال طريق متنوعة ورفع ١٥٩ طن مخلفات وقمامة بنطاق القرى.

وتمكنت إدارة الإنارة بمركز ومدينة البدرشين بزراعة ١٠ أعمدة إنارة بطريق المريوطية ومصادرة ٤٠ شيشة من عدد من المقاهى المخالفة بنطاق المدينة.

كما رفعت أجهزة الرصد بحى جنوب الجيزة والتى أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال متنوعة.

مصادرة ٣٩ كرسى و٢ ثلاجة و٣ تروللى حديد و٢ إستاند و٣٣ شيشة وترابيزة خلال حملة صباحية على المقاهى بشوارع حى الوراق.

المصرى اليوم

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