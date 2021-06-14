المشدد 15 سنة لربة منزل حازت مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط «س. م. م» 42 عاما ربة منزل مقيمة بمحافظة دمياط، ولها محل إقامة آخر بمحافظة الشرقية، وبحوزتها كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.