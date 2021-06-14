حبس ربة منزل لاتهامها بقتل رضيعها لحملها فيه سفاحا بالشرقية

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قررت نيابة أبوكبير، برئاسة المستشار محمد الشربينى، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بقتل طفلها الرضيع لحملها فيه سفاحا.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوكبير، من مواطن يتهم فيه زوجته بالزنى والحمل سفاحا وقتل الطفل.

تبين من التحقيقات وأقوال الزوج أنه حضر إلى مصر من الخارج في غضون شهر أكتوبر الماضي، وسافر في شهر نوفمبر وبعد مرور 6 أشهر فوجئ بزوجته أنجبت طفلا وسجلته باسمه، وادعت وفاته بالصفراء، وحرر دعوى زنى ضدها وتركت الزوجة المنزل، وتبين من تقرير الطب الشرعى وتحليل DNA أن الطفل ليس نجله، وأن الزوجة ادعت وفاة الطفل نتيجة إصابته بالصفراء وتم دفن الطفل، وبعد نتيجة الطب الشرعى تم استخراج الجثة بناء على قرار النيابة العامة، وتبين وجود شبهة جنائية، وأن الأم وراء قتل رضيعها والتخلص منه خوفا من الفضيحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.